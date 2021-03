Joe Bidens Hund Major hat wieder zugebissen

Joe Bidens Schäferhund Major hat es wieder getan: Bei einem Spaziergang in dieser Woche hat er «nach jemanden geknappt», wie Michael LaRosa, Pressesekretär von First Lady Jill Biden am Dienstag mitteilte. Die Person sei vom medizinischen Dienst des Weißen Hauses vorsichtshalber untersucht worden und habe unverletzt ihre Arbeit wieder aufnehmen können.

Der dreijährige Major war von Reportern bei einem Spaziergang auf den White House South Lawn gesehen worden, bevor der Präsident und die First Lady am Montagabend sich zum Vietnam Veterans Memorial begeben hatten. Der Schäferhund war erst vergangene Woche zusammen mit dem zwölf Jahre alten Champ nach dem ersten Beißzwischenfall wieder ins Weiße Haus zurückgekehrt.

«85 Prozent der Leute lieben die Hunde»

Nach dem ersten Zwischenfall am 8. März, bei dem ein Mitarbeiter des Secret Service verletzt wurde, hatte Biden Major als «süßen Hund» bezeichnet, den «85 Prozent der Leute lieben». Major und Champ wurden vom Weißen Haus in ihr gewohntes Zuhause in Wilmington gebracht. Das sei keine Verbannung gewesen, erklärte Biden. Seine Frau und er seien für einige Tage auf Terminen außerhalb des Weißen Hauses gewesen, deshalb seien sie «nach Hause» geschickt worden.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte: «Die Hunde werden kommen und gehen und es wird für sie nichts Ungewöhnliches sein, gelegentlich nach Delaware zu gehen, wie der Präsident und die First Lady auch.»

(L'essentiel/DPA/chk)