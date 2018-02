Brüder protzen mit ihren Steroid-​​Muckies

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Alvaro «Conan» Pereira (50 Jahre) und Tony «Hulk» Geraldo (49) finden sich selbst jedenfalls ganz dufte. Denn sie haben Muskeln. Viele davon. Ihre Oberarme dürfte auch als Bowlingkugeln durchgehen. Aber selbst dem Hantel-Phobiker dürfte beim Anblick der beiden klar sein, dass sie dies nicht nur mit strenger Diät und viel Fleiß erreicht haben.

Das Muskel-Duo macht auch kein Geheimnis aus seiner Leidenschaft für Anabolika, wie die Bild berichtet. Bereits in ihrer Jugend fangen die Brüder an, sich regelmäßig in Arme und Beine zu spritzen. Es wird zur Sucht. Im Laufe der Jahre bläst sich ihre Muskulatur immer mehr auf. Auf Instagram stellen sie regelmäßig Bilder zur Schau.

Nun schlägt der Arzt der Bodybuilder Alarm. Das gesundheitliche Risiko wird immer größer. Geraldo leidet mittlerweile unter Bluthochdruck. Doch ans Aufhören denken die zwei Muskelprotze offenbar nicht. Wenn sich das mal nicht rächt...

(hej/L'essentiel)