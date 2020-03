Asterix-​​Zeichner Albert Uderzo ist tot

Albert Uderzo ist am Dienstag im Alter von 92 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie mit. Zusammen mit René Goscinny hat er die Figur des Asterix geschaffen und gezeichnet.

«Albert Uderzo starb im Schlaf in seinem Haus in Neuilly an einem Herzinfarkt, der nicht mit dem Coronavirus zusammenhing», sagte sein Schwiegersohn Bernard de Choisy.

(jg/L'essentiel)