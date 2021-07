Tote nach Flugzeugabsturz in Russland entdeckt

Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs im Fernen Osten Russlands haben Einsatzkräfte am Mittwoch mehrere Tote entdeckt. Die ersten Leichen wurden aus dem Wasser geborgen, sagte der Gouverneur von Kamtschatka, Wladimir Solodow. Wie viele Leichen gefunden wurden, wollte er nicht sagen. An Bord der Maschine vom Typ Antonow An-26 befanden sich 28 Menschen. Russischen Medienberichten zufolge gab es keine Überlebenden.

Trümmer des Flugzeugs wurden am Dienstag nahe dem Zielflughafen Palana auf der Halbinsel Kamtschatka gefunden. Die Maschine befand sich bei schlechtem Wetter im Landeanflug, als sie vom Radar verschwand. Die Maschine war mit 22 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern auf dem Weg von Petropawlowsk-Kamtschatski nach Palena am Ochotskischen Meer. Solodow sagte der Nachrichtenagentur Interfax am Dienstag, der Hauptteil des Wracks sei an der Küste entdeckt worden. Andere Trümmerteile trieben im Meer.

Eine Such- und Rettungsmission kam in dem bergigen Gelände nur langsam voran. Die Aktion wurde mit Einbruch der Dunkelheit abgebrochen und am Morgen wiederaufgenommen.

(L'essentiel/DPA/dmo)