Mann zündet sich in Straßburg an

Ein 27 Jahre alter Mann hat sich am Dienstagnachmittag vor dem Straßburger Münster angezündet. Das teilt die Feuerwehr des Departements Bas-Rhin am Abend mit. Er wurde gegen 18.45 Uhr auf dem Vorplatz der Kathedrale von Rettungskräften versorgt und in die Notaufnahme des Krankenhauses gebracht.

Ein Dutzend Kräfte der Feuerwehr waren bei dem Vorfall im Einsatz. Die Motive des jungen Mannes sind derzeit noch unbekannt.

(sw/L'essentiell)