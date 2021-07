Kardinal steht wegen Korruption vor Gericht

Weil der Vatikan mit dem Kauf einer Luxusimmobilie in London einen Millionenverlust gemacht hat, sind seit Dienstag in Vatikanstadt neun Männer und eine Frau vor Gericht. Erstmals sitzt mit Angelo Becciu (73) auch ein Kardinal auf der Anklagebank. Die Beschuldigten müssen sich unter anderem wegen Veruntreuung, Geldwäsche und Betrug im Zusammenhang mit dem Immobiliendeal im Londoner Stadtteil Chelsea verantworten.

Im Zentrum des Verfahrens steht ein ruinöses Immobiliengeschäft in London: Der Kauf eines 17.000 Quadratmeter großen ehemaligen Lagerhauses im Stadtteil Chelsea, das in Luxuswohnungen umgewandelt werden sollte. Der überhöhte Preis von 350 Millionen Euro bedeutete laut Vatikan «erhebliche Verluste» für die Staatskasse und wurde teilweise mit Mitteln bezahlt, «die für die persönliche karitative Arbeit des Heiligen Vaters bestimmt waren».

Luxemburger Fonds und Schweizer Bank involviert

Der Vatikan hatte sich für den Immobilienkauf zwischen 2013 und 2014 über 200 Millionen Dollar hauptsächlich bei der Credit Suisse geliehen und diese in einen Luxemburger Fonds des italienischen Finanziers Raffaele Mincione investiert. Die Hälfte des Geldes floss in den Kauf eines Teils besagter Londoner Immobilie.

Der Vatikan hatte keine Kontrolle über die Verwendung des Restbetrags und Mincione nutzte die Mittel für Hochrisikogeschäfte. 2018 engagierte der Kirchenstaat deshalb Gianluigi Torzi, um die Verbindungen mit Mincione zu kappen und den Kauf der Londoner Immobilie zu finalisieren. Angeblich machte Torzi jedoch mit Mincione gemeinsame Sache. Außerdem fügte er eine Klausel in die Verträge ein, die ihm die Kontrolle über die Immobilie übertrug. Anschließend soll Torzi 15 Millionen Euro verlangt haben, um dies rückgängig zu machen.

Ermittler kamen dem verlustreichen Geschäft im Sommer 2019 auf die Schliche. Das Istituto per le Opere di Religione (IOR), auch Vatikanbank genannt, wurde bei finanziellen Aktivitäten misstrauisch. Die Behörden ermittelten daraufhin. Die Akten in der Sache umfassen mehrere Hundert Seiten. Ein Aufreger ist zudem der Vorwurf, dass Geld aus dem Peterspfennig, der Kollekte für den Vatikan, für die Deals verwendet worden sein soll.

Geld in die eigene Tasche gesteckt

Die 487 Seiten umfassende Anklageschrift in dem Großprozess schildert dubiose und riskante Investitionen von vatikanischen Geldern in Millionenhöhe. Auch pikante Details wie der Austausch von Säcken mit Bargeld und Geheimtreffen in Luxushotels werden darin geschildert. Die Ankläger sprechen von einem «räuberischen und einträglichen System», das durch «Komplizenschaft und Duldung» ermöglicht worden sei.

Gegen Kardinal Giovanni Angelo Becciu erhob die Justiz Anklage wegen Veruntreuung und Amtsmissbrauch. Der 73-Jährige bestritt die Vorwürfe: Er sei das Opfer einer ausgeheckten Machenschaft zu seinem Schaden, hieß es in einer Mitteilung Anfang Juli. Becciu hatte im Zuge des Skandals seine Ämter verloren. Zuvor war er unter anderem Substitut des mächtigen Staatssekretariats im Vatikan – eine zentrale Position in der Kurienverwaltung. In seine Zuständigkeit fielen auch finanzielle Angelegenheiten.

(L'essentiel/AFP/DPA/trx)