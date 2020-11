Flugzeug kollidiert mit Braunbär

Hinter dem Wilden Westen in den USA kommt man – etwas weiter nördlich – erneut in äußerst wilde Gebiete. Der Bundesstaat Alaska ist etwa 20 Mal so groß wie Österreich, zählt aber nur gut 700.000 Einwohner. Wildtiere wagen sich deswegen regelmäßig in zivilisierte Gebiete vor. So auch am Samstagabend (Ortszeit) am Flughafen von Yakutat.

Als Mitarbeiter des Flughafens die Landebahn frei räumten, waren noch keine Hinweise auf wilde Tiere weit und breit. Doch unmittelbar nach der Landung einer Boeing 737-700 versuchte eine Braunbärin plötzlich mit ihrem Jungtier die Landebahn zu überqueren. Dabei wurde sie vom ausrollenden Flugzeug erfasst.

Flugzeug beschädigt

Personen an Board kamen keine zu Schaden, wie die Lokalzeitung Anchorage Daily News berichtet. Dabei beziehen sich die Berichte auf einen Sprecher des Verkehrsministeriums. Das etwa zwei Jahre alte Jungtier blieb unversehrt, seine Mutter überlebte hingegen nicht.

Das Flugzeug wurde bei dem Crash beschädigt und konnte vorerst nicht weiterfliegen, die Reparatur werde mehrere Tage in Anspruch nehmen, wie die Fluglinie Alaska Airlines mitteilte. Zwar kommt es in Alaska immer wieder zu Zusammenstößen mit Wildtieren, ein Bär wurde allerdings noch nie erfasst.

(L'essentiel/leo)