Malediven zerstören Unterwasser-​​Kunstwerk

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Unterwasserskulptur «Coralarium» auf den Malediven wurde nur wenige Wochen nach ihrer Einweihung abgerissen. Der Grund: Das Kunstwerk des britischen Künstlers und Umweltaktivisten Jason deCaires Taylor stellt menschliche Figuren dar. Die bildliche Darstellung in der Kunst wird im Islam weitgehend vermieden, umso mehr, wenn das Werk in einem glaubensstrengen Umfeld entsteht und vielen Menschen zugänglich ist.

Letzten Freitag nahm die maledivische Polizei das Metallwerk mit Sägen, Seilen und Spitzhacken teilweise auseinander. Die Beamten folgten damit einem Gerichtsurteil, das befand, die Skulptur stelle eine «Bedrohung der islamischen Einheit, des Friedens im Land und der Interessen des maledivischen Staats» dar.

In der Begründung wurde das maledivische Wort «Budhu» benutzt. Übersetzt heißt das so viel wie «Götterbild» – die Anbetung eines solchen wird im Islam als Sünde angesehen.

Ein Raum für Taucher und Meerestiere

Dabei hatten die Behörden dem Künstler zuvor die Genehmigung für den Bau des «Coralarium» erteilt, wie Maldives Independent berichtet.

Das Kunstwerk besteht aus einem Metallwürfel, der vor dem Luxus-Resort Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi im Meer steht. Das Hotel gehört zur Accor-Hotelgruppe. Die Skulptur ist durch einen 100 Meter langen Unterwassersteg mit dem Strand verbunden. Besucher können das Werk tauchend oder schnorchelnd erreichen.

Im Inneren sowie oberhalb des Kubus hat deCaires Taylor 30 menschliche Figuren aus umweltfreundlichem Stahl platziert. Das Werk ist so gestaltet, dass sich Meerestiere darin frei bewegen können. Außerdem sollten mit der Zeit auch Algen und Muscheln die Unterwasserskulptur besiedeln.

Das Werk soll neu gestaltet werden

Auf Facebook bedauerte Jason deCaires Taylor den Entscheid der maledivischen Regierung, die Stahlfiguren zu entfernen. Für sein Projekt hatte er neun Monate lang mit einem Team von Ingenieuren, Stahl-Spezialisten und Tauchern gearbeitet.

Er sei «extrem schockiert» gewesen, als er erfahren habe, dass seine Skulptur von den Behörden trotz zahlreicher Gespräche zerstört worden sei. «Das ‹Coralarium› wurde konzipiert, um Mensch und Umwelt zu verbinden und der Meeresfauna einen nährenden Raum zu bieten, um zu gedeihen. Weiter nichts!», schrieb der Künstler.

Auch für das Hotelmanagement kam die Aktion der Regierung überraschend. In einer Stellungnahme an die britische Zeitung The Guardian hieß es, die Entfernung der Skulpturen sei «friedlich und freundlich verlaufen». Der Metallkubus im Wasser sei allerdings intakt geblieben. Man überlege derzeit zusammen mit dem Künstler, wie man das Werk neu gestalten könne, dass es mit «Einheimischen und Umwelt harmonisiert».

Breaking News: Qanoonaa khilaafah Siirufenfushee ga bahattaafaivaa budhu thah Dhivehi Raajje ge salaamathee baaruthakun nagafi. pic.twitter.com/T2JVBPa2Xr— News (@PSMnewsmv) September 21, 2018

Zwei Tage nach dem Abbau gab es Präsidentschaftswahlen

Am Wochenende wurde im Touristenparadies Malediven ein neuer Präsident gewählt. Der Oppositionskandidat Ibrahim Mohamed Solih (54) hat überraschend mit 58 Prozent der Stimmen die Wahl gewonnen. Im Wahlkampf hatte der Kandidat der Maldivian Democratic Party versprochen, die Korruption zu bekämpfen.

Solih gilt als enger Vertrauter von Mohamed Nasheed, des ersten frei gewählten Präsidenten des überwiegend muslimischen Inselstaates, der heute im Exil in Sri Lanka lebt. In dessen Amtszeit von 2008 bis 2012 hatten die Malediven noch enge Beziehungen zum traditionellen Partner Indien gepflegt. Solihs Vorgänger hingegen, der seit 2013 regierende Abdulla Yameen, steht China nahe.

(L'essentiel/kle)