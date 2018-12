Rentner-​​Paar geht mit 10 Kilo Kokain auf Kreuzfahrt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Behörden in Portugal haben ein älteres Ehepaar verhaftet, das offenbar eine größere Menge Kokain auf einem Kreuzfahrtschiff geschmuggelt hatte. Wie die Zeitung Guardian berichtet, soll es sich bei den 72 und 70 Jahre alten Verdächtigen um britische Staatsbürger handeln.

Die Festnahme des Duos erfolgte, während das Kreuzfahrtschiff in der Hauptstadt Lissabon vor Anker lag. Zuvor hatte die portugiesische Polizei einen Tipp der britischen Strafverfolgungsbehörde NCA erhalten. In der Kabine des Pärchens wurden schließlich vier Koffer mit neun bis zehn Kilogramm Kokain entdeckt. Die Drogen haben einen geschätzten Wert von zirka 550.000 bis 2,2 Millionen Euro.

Die mehrwöchige Kreuzfahrt an Bord des Schiffs «Marco Polo» führte von Tilbury in England in die Karibik und zu den Azoren.

(L'essentiel)