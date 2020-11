Oma findet Enkelin (3) tot in Wohnung – Vater in Haft

Polizeiangaben zufolge fand die Oma der Dreijährigen das Kind am Mittwoch gegen 16.45 Uhr tot in der Wohnung der Familie. Der Vater stellte sich kurz darauf der Polizei und wird am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt.

Der 31-Jährige sei am Mittwochnachmittag zur Polizei gekommen, so die Ermittler. Aufgrund seiner Äußerungen habe sich der dringende Tatverdacht eines Gewaltverbrechens ergeben. Offenbar soll der Mann nach einer Auseinandersetzung mit der Mutter der Dreijährigen ausgerastet sein. Diese soll sich zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt aber nicht in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus befunden haben.

Die Mordkommission des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen aufgenommen.

(L'essentiel/dob)