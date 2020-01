Hat ein Polizist diese Mutter so zugerichtet?

Es sind erschütternde Bilder, die in dem Video zu sehen sind. Cláudia Simões Augen sind so geschwollen, dass sie sie nicht öffnen kann. Auch ihre Lippen sind blutig geschwollen. Wer ihr das angetan hat? Simões behauptet es sei ein Polizist gewesen. Angefangen habe das ganze aber ganz banal, mit dem vergessenen Busticket ihrer achtjährigen Tochter. So schildert die Mutter mit angolanischen Wurzeln den Vorfall in einem Bericht der in Luxemburg erscheinenden Tageszeitung Contacto. Der Fall der jungen Mutter erschüttert derzeit Portugal.

«... Als meine Tochter merkte, dass sie ihre Dauerkarte nicht bei sich hatte, bat uns der Fahrer, auszusteigen». Die Situation lief allerdings schnell aus dem Ruder. «Ihr Schwarzen, ihr Affen, seid nur Parasiten in unserem Land. Wir haben die Nase voll von Ihnen. Gehen Sie nach Hause», sagte der Fahrer gegenüber der Frau, so berichtet es der Neffe von Cláudia.

Angekommen an der Haltestelle, an der Cláudia mit ihrerer Tochter und ihrerem Neffen aussteigen wollte, eskalierte die Situation dann völlig. Der Fahrer sah einen Polizisten und machte diesen auf die Situation aufmerksam. Mit ihrem Neffen zusammen versuchte die Mutter den Polizisten darüber aufzuklären, dass ein Verwandter auf dem Weg zur Haltestelle sei, der das Ticket der Tochter mitbringe. Der Polizist habe ihr jedoch nicht zuhören wollen, sonder nach ihrem Ausweis gefragt. Als ihre achtjährige Tochter dann sagte, dass sie nichts falsch gemacht habe, habe der Altptraum für Simões begonnen.

In dem Video wird die Mutter gewaltsam festgehalten und an den Haaren gezogen. Cláudia wird später schildern, dass der Polizist versuchte, sie zu erwürgen. Unterdessen flehte die Tochter den Mann an, er möge ihre Mutter nicht töten. Die Achtjährige musste nach der Schilderung der Mutter alles mit ansehen. Die Polizei bestreitet die Darstellung von Cláudia Simões. Nach der offiziellen Darstellung der Polizei, habe die 40-Jährige sich aggressiv gewehrt und den Beamten gebissen.

Augenblicke später trafen Streifenpolizisten am Tatort ein. Gewaltsam wurden der Mutter Handschellen angelegt. Als sie dann auf die Polizeiwache gebracht werden sollten, flehte Cláudia die Beamten an, Sie nicht neben ihren Peiniger zu setzen. Aber sie hörten nicht auf ihr Flehen.

Der Vorfall wird untersucht

Im Polizeiauto sei Cláudia dann als «schmutziger Nigger» beschimpft und dann vom Polizisten zusammengeschlagen worden. Die beiden Beamten die vorne im Auto saßen, hätten das Radio aufgedreht, um die Geräusche zu übertönen. Als sie auf der Polizeiwache angekommen sei, musste sie wegen starker Blutungen sofort in die Notaufnahme gebracht werden.

Zur Klärung des Falles, den viele bereits als rassistisch motivierte Tat betrachten, wurde eine Untersuchung eingeleitet.

(sl/L'essentiel)