Hündin ausgesetzt und mit Welpen an Tor gekettet

In der Grafschaft Roscommon in Irland wurde eine Hündin zusammen mit ihren sechs Welpen an ein Tor gekettet und ihrem Schicksal überlassen.

Nursing dog with six newborn puppies found chained to a gate in rural Irish area https://t.co/1ArmQSz0TD— ISPCA (@ISPCA1) November 6, 2019

Nachdem Helfer der irischen Tierschutzorganisation ISPCA eine Meldung erhalten hatten, holten sie die Hunde zu sich. Die unterkühlten Vierbeiner kamen in tierärztliche Behandlung. Wie die «Irish Times» schreibt, geht es ihnen mittlerweile gut.

Neue Besitzer gesucht

Hugh O'Toole von der ISPCA ist dennoch empört: «Eine Hündin mit ihren Welpen ohne Wasser, Futter oder Unterstand an ein Tor zu fesseln, bringt sowohl die Hündin als auch die Welpen in Lebensgefahr.» Bis Anfang nächstes Jahr bleiben die Hunde bei der Tierschutzorganisation. Danach werden für sie neue Besitzer gesucht.

Auf Twitter gaben die Helfer die Namen der Hunde bekannt. Die Mutterhündin tauften sie Emmy Lou. Ihre Welpen heißen Billy Ray, Dixie, Dolly, Dotty, June und Patsy.

