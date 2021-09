«Solche Tornados kann es immer wieder geben»

Am Mittwochabend zog ein Tornado über die norddeutsche Hafenstadt Kiel und sorgte kurzzeitig für Chaos. Vier Menschen wurden nach Angaben der Feuerwehr beim Naturereignis schwer verletzt, weitere Personen zogen sich mittelschwere Verletzungen zu.

Bereits im Juni suchte ein Tornado den Südosten Tschechiens heim. Damals gab es sogar mehrere Tote. Letztes Jahr im Spätsommer wütete ein heftiger Sturm an der Mittelmeerküste und ein Tornado mit Windböen von rund 100 Kilometer pro Stunde fegte über die Gebiete Livorno und Rosignano Solvay.

Nehmen diese extremen Wetterereignisse in Europa also zu? Klaus Marquardt, Meteorologe bei Meteonews, verneint dies. «Es hat schon immer Tornados und sogenannte Windhosen in Europa gegeben. Es kommt zwar nicht jedes Jahr vor, dennoch sind die Gebiete um Ostösterreich, Böhmen oder auch Frankreich nicht vor Tornados gefeit.»

Warmes Wasser, kühle Luft

Der Herbst sei sowieso die Zeit für solche Tornados und Wasserhosen. Das Wasser sei noch warm, die Luft kühle aber bereits ab, dann können Wasserhosen entstehen. Ein Tornado entstehe durch Rotationen in der Wolke. «Das Ereignis in Kiel sah schon nach einem Tornado aus, auch wenn es einer der unteren Stufe war», sagt Marquardt.

Über der Ostsee käme so etwas einfach manchmal vor. Der Durchmesser sei relativ klein und eng begrenzt gewesen. «In Amerika sind solche Tornados manchmal kilometerlang. Das ist gar kein Vergleich zu dem hier in Europa», erklärt der Meteorologe.

(L'essentiel/Florian Osterwalder)