Vulkan Agung auf Bali bricht erneut aus

Etwa zwei Kilometer stiegen die Aschewolken in den Himmel - der Vulkan Agung auf Bali ist erneut ausgebrochen. Die Behörden teilten mit, dass die Wolken dann in Richtung Südwesten in die Bezirke Klunglung, Bangli und Karangasem weitergezogen sind.

Zweithöchste Warnstufe

Der Gefahrenbereich im Umkreis des Vulkans erstrecke sich über vier Kilometer. Auf der Insel Java brachen ebenfalls die beiden Vulkane Merapi und Bromo aus. Die Warnstufe war im vergangenen November auf dem allerhöchsten Level ausgerufen worden, momentan befindet sie sich auf dem zweithöchsten Level, also Stufe 3.

Seit Monaten hält der Vulkan, der über 3.000 Meter hoch ist, die Menschen auf Bali mit seiner erhöhten Aktivität in Atem. Immer wieder kommt es zu kleineren und mittleren Eruptionen. Die befürchtete Katastrophe blieb bisher aus.

(L'essentiel/rfr)