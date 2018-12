Eisblöcke reisen 2800 Kilometer für Klimawandel

Auf dem Vorplatz des Tate-Modern-Museums in London schmelzen derzeit 24 Eisblöcke aus der Arktis vor sich hin, weitere sechs Blöcke stehen in der City of London vor den Büros der Bloomberg European Headquarters. Sie sind Teil einer Installation des dänischen Künstlers Olafur Eliasson und des grönländischen Geologen Minik Rosing. Die Ausstellung «Ice Watch» soll auf die Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam machen.

Das Publikum darf mit eigenen Augen und Ohren erleben, wie sich die Eisblöcke in Wasser auflösen. «Hörst du, wie es knistert?», fragt der Künstler eine junge Besucherin. «Die Blöcke sind wie Individuen. Man hört die Luftblasen in ihrem Innern. Diese Luft ist frisch und sauber, sie hat nur halb so viel Kohlendioxid wie die Luft um uns herum», erklärt Eliasson.

Mit Schiff und LKW an den Ausstellungsort

Die Eisblöcke stammen aus dem Nuup Kangerlua Fjord in Grönland. Sie hatten sich bereits vom grönländischen Eisschild gelöst und wurden in Gefriercontainern mit einer Fischladung nach Großbritannien transportiert, wie The Telegraph berichtet. Vom Hafen bei Grimsby wurden die zwischen einer und sechs Tonnen schweren Blöcke dann 320 Kilometer per Lastwagen nach London gebracht und mit einem Kran an Ort und Stelle abgesenkt.

Künstler Eliasson rechtfertigt sein Projekt: «Jede Sekunde schmelzen bis zu 10.000 ähnlich große Blöcke weltweit.» Wenn man von Klimaerwärmung rede, fühle sich das oft sehr abstrakt an, aber «hier ist das Eis echt, und Grönland ist gar nicht so weit weg». Auf die Frage nach dem CO2-Fußabdruck von «Ice Watch» antwortete der Künstler: «Das ist in etwa, als würde man 24-mal nach Grönland fliegen.»

Er findet besonders bedeutsam, dass sechs Blöcke vor einem Gebäude im Finanzviertel von London platziert wurden. «Die Bankiers werden nicht ins Museum kommen, um sich die Ausstellung anzusehen», meint er.

Abhängig von den Witterungsbedingungen soll «Ice Watch» noch bis etwa am Sonntag zu sehen sein.

