«Ungeimpftes Sperma ist der neue Bitcoin»

Viele Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker glauben, dass geimpfte Männer bald unfruchtbar, krank oder tot sein könnten. Daraus resultiert ein regelrechter Reddit-Hype, über den nun unter anderem auch ntv berichtet. Denn wenn es keine Männer mehr gibt oder sie alle unfruchtbar sind, wird das Sperma von Ungeimpften wertvoll.

In Social Media wird es gar als «der neue Bitcoin» gehypt, so der ntv-Artikel. Auch auf Twitter macht die Theorie die Runde. Das globale Finanzsystem stehe vor dem Zusammenbruch und «ungeimpftes Sperma» sei die beste Vorsorge für die Apokalypse. «Ungeimpftes Sperma ist Gold. Füllt eure Gefrierschränke», wird ein Twitter-User zitiert.

Einen Sperma-Mangel in den Samenbanken gebe es ntv zufolge gerade tatsächlich. Allerdings hänge das nicht mit geimpften Männern, sondern ganz generell mit der Pandemie zusammen. Während der Kinderwunsch bei Paaren in der Krise verstärkt wurde, blieben aufgrund der Lockdowns teilweise die Samenspender aus. Entsprechend gibt es in den USA aktuell mehr Geld für willige Spender. Diese dürfen allerdings auch geimpft sein.

