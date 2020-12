Mann tanzte kurz vor dem Start auf Boeing-​​Tragfläche

Da staunten die Passagiere der Boeing 737 von Alaska Airlines nicht schlecht: Gerade als das Flugzeug am Flughafen von Los Angeles Richtung Startbahn rollte, kletterte plötzlich eine Person auf dem linken Flügel, tanzte, zog sich die Schuhe aus und versuchte dann etwas ganz Kurioses.

Die Crew musste die Startvorbereitungen abbrechen. Der Mann schaute zunächst in Richtung Flugzeugrumpf und breitete die Arme im Wind aus. Dann robbte der Unbekannte auf dem Bauch zum Ende der Tragfläche, wo er seine beiden Schuhe auszog und den Versuch unternahm, auf das Wingelt, die senkrecht stehende Flügelspitze, zu klettern.

@AlaskaAir crew has been exceptional as The Original Wingman graces us with his presence. #StayHot2020 pic.twitter.com/79PHcHhJ0q