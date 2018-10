Lehrer finden 16-​​Jährige in Leggings zu sexy

Artikel per Mail weiterempfehlen

Kate Wilson, eine Schülerin an der Honesdale High-School im US-Bundesstaat Pennsylvania, wurde Anfang der Woche von der Schulleitung verwarnt und dazu aufgefordert, ihr Outfit zu wechseln – da dieses angeblich dazu führte, dass sich einige männliche Lehrer unwohl und abgelenkt fühlten. Besagtes Outfit bestand aus einem übergroßen, gestreiften Pullover und schwarzen Stoffleggings.

Demütigung und Bloßstellung

Die 16-Jährige postete Bilder ihres «skandalösen» Stylings daraufhin auf Facebook und beschrieb den demütigenden und bloßstellenden Vorfall, der sie nicht nur dazu gezwungen hatte, sich eine neue Hose von ihrer Mutter bringen zu lassen, sondern in Folge auch Teile des Unterrichts zu verpassen.

Der Beitrag und die Fotos, die Wilson dem Facebook-Post beigefügt hat, wurden inzwischen rund 5800 Mal geteilt und tausendfach kommentiert. Wilson erzählte dem feministischen Online-Magazin «Babe», dass sie völlig überraschend aus ihrer Klasse herausgezogen wurde und zum Büro des stellvertretenden Schulleiters gerufen wurde.

Das Hemd muss den Hintern bedecken

«Dieses Outfit war etwas, das ich – genau wie viele andere Mädchen an der Schule – schon öfter genau so getragen hatte. Ich wusste auch, dass in meiner alten Schule, im selben Bezirk, Leggings erlaubt sind, wenn das Hemd, das du trägst, deinen Hintern bedeckt.»

Auf ihre Nachfrage, was genau das Problem sei, soll sie darauf aufmerksam gemacht worden sein, dass sich gewisse männliche Lehrer darüber beschwert hätten. «Der Direktor betonte, wie irritierend es sei, mich die Treppe hinaufgehen zu sehen», erzählt der Teenager. «Er benutzte eine Handbewegung, um zu vermitteln: Die Lehrer starren mir auf den Hintern!»

Unpassende Gedanken über Minderjährige

Nach dem Vorfall sei sie erst sehr bestürzt und wütend gewesen. Der Zusammenhalt und Support ihrer Mitschüler gab ihr jedoch Kraft: «Unsere gesamte Schülerschaft stimmt zu, dass wir eine antiquierte Kleiderordnung haben, die einfach nur sexistisch ist und es nicht an den Schülerinnen liegt, sondern an den Lehrern, wenn sie unpassende Gedanken über Minderjährige haben», ist sich Wilson sicher.

«Ich habe es satt, dass Schulen und andere Einrichtungen den institutionalisierten Sexismus durch den Schutz von Männern an der Macht und die Erniedrigung der Opfer aufrechterhalten», sagt die Schülerin.

(L'essentiel/Tillate)