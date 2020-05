Verschwörungs-​​Anhänger wird von Covid-​​19 bekehrt

Brian Hitchens aus Florida hatte seine feste Meinung über das Coronavirus. Er glaubte nicht daran, dass die Pandemie echt sei, vielmehr ein Scherz der Regierung, wie der lokale TV-Sender WPTV berichtet. Als sich aber sowohl Hitchens als auch seine Frau mit dem Virus infizierten und ins Krankenhaus gebracht werden mussten, änderte er seine Meinung. Das Pflegepersonal forderte die beiden auf, das Virus und die damit verbundenen Gefahren nun ernst zu nehmen.

Dem Sender sagte der einstige Corona-Skeptiker, dass er anfänglich geglaubt habe, die Regierung versuche, von anderen Sachen abzulenken, mehr noch, etwas zu vertuschen. Er sagte außerdem: «Gott ist größer als dieses Virus jemals sein wird.»

« Das ist keine Schreckensstrategie, keine erfundene Sache »

Die Erlebnisse, die das Virus mit sich brachte, nahmen ihn aber schwer mit. «Niemand soll das durchmachen, was ich durchmachen musste», so Hitchens. «Das ist keine Schreckensstrategie, keine erfundene Sache. Meine Frau hängt seit drei Wochen am Beatmungsgerät. Es ist wirklich hart.» In einem Facebook-Post, der viral ging, bereut er, keine Maske getragen zu haben und schreibt, dass er «jetzt vielleicht den Preis dafür zahle». Er warnt alle eindringlich, sich so «dumm» zu verhalten wie er.

Noch immer befindet sich das Paar in ärztlicher Behandlung im Palm Beach Gardens Medical Center. Die beiden dürfen sich nicht sehen und es ist nicht klar, wann sie entlassen werden.

(L'essentiel/Katja Fässler)