Hundewelpe kommt mit nur einem Auge auf die Welt

Die Fotos des kürzlich geborenen Welpen schocken das Netz. Der Anblick des kleinen Tieres ist nichts für schwache Nerven. Dabei ist die Geschichte, die hinter diesen Bildern steckt, einfach nur herzzerreißend.

Facebook-Userin Amie de Martin hatte die Fotos am Wochenende auf ihrem privaten Account geteilt. Zu sehen ist darauf ein kleiner Welpe, der nur ein einziges Auge in der Mitte seines Kopfs hat. Der arme Vierbeiner hat weder Schnauze noch Ohren.

Schuld daran ist eine seltene Fehlbildung des Gesichtsschädels, bei der im Fötus beide Augen in einer Augenhöhle verschmelzen. Die Wissenschaft spricht hierbei von Zyklopie.

Durch gravierende Fehlbildung nicht lebensfähig

Wie das Nachrichtenportal «Inquirer.net» in Erfahrung bringen konnte, war das schlimm deformierte Tier Teil eines Wurfs der in de Martins Heimatprovinz Aklan am Samstag zur Welt kam. Durch seine gravierende Fehlbildung war das kleine Fellknäuel leider nicht lebensfähig. Es starb kurz darauf.

Seine Besitzerin traf dem Bericht zufolge eine gruselige Entscheidung. Anstatt den Leichnam des toten Vierbeiners zu begraben, möchte sie ihn in Formalin eingelegt als Memento präservieren lassen.

Eine gute Nachricht gibt es aber doch: Die Geschwister des kleinen Kerlchens sind alle kerngesund.

(L'essentiel/rcp)