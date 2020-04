Autobrücke in der Toskana stürzt ein

In Italien ist eine Brücke einer Staatsstraße zwischen Ligurien und der Toskana eingestürzt. Mit ohrenbetäubendem Lärm sei der Betonbau gegen 10.20 Uhr zusammengekracht. Es habe nach ersten Informationen nur leicht Verletzte gegeben, teilte das Verkehrsministerium in Rom am Mittwoch mit.

Die Straße führt über einen Fluss zwischen La Spezia und Maßa Carrara. Zwei Kleintransporter waren auf der Brücke, als diese einstürzte, hieß es bei der Feuerwehr. Die Fahrer seien gerettet worden. Auf Bildern und Videos war zu sehen, wie die Brücke am Boden liegt.

Erinnerung an Morandi-Einsturz

Der Corriere spricht von einem «Wunder», dass nicht mehr Personen zu Schaden gekommen sind. Normalerweise - also vor dem Corona-Notstand - sei die Brücke stark befahren. Bereits im November seien Risse in der Brücke gemeldet worden. Jedoch hatten Experten die Brücke wieder für den Verkehr freigegeben.

Der Vorfall erinnert an den Einsturz der Morandi-Brücke am 14. August 2018. 43 Menschen waren ums Leben gekommen. Zahlreiche Fahrzeuge wurden mit ihren Insassen in die Tiefe gerissen. Seitdem wird über die vielfach marode Infrastruktur in Italien diskutiert.

(L'essentiel/woz/sda)