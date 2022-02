Nonne (80) stiehlt Schulgeld und verzockt es

Eine 80-jährige Nonne ist in den USA zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden, weil sie 800.000 Dollar aus der Kasse einer Schule gestohlen und im Casino verzockt hat. Dafür ließ sie es sich auch in der Glücksspielmetropole Las Vegas gutgehen. «Ich habe gesündigt, ich habe gegen das Gesetz verstoßen und ich habe keine Entschuldigung», sagte Mary Margaret Kreuper vor Gericht, wie die «Los Angeles Times» am Montag berichtete. Die Staatsanwaltschaft rechnet vor, dass das gestohlene Geld ein Jahrzehnt das Schulgeld für 14 Schülerinnen und Schüler hätte abdecken können.

Luxusferien trotz Armutsgelübde

Die Nonne war Leiterin einer katholischen Privatschule im US-Bundesstaat Kalifornien. Bei ihrem Eintritt in den Orden der Schwestern des heiligen Josef von Carondelet vor über 60 Jahren hatte sie ein Armutsgelübde abgelegt. Dennoch unterschlug sie jahrelang Geld, um ihre Vorliebe für Luxusferien und Glücksspiel zu finanzieren. Der Betrug war bei einer Rechnungsprüfung aufgedeckt worden. Die Leiterin der katholischen Schule hatte versucht, ihn zu vertuschen, indem sie ihre Untergebenen angewiesen hatte, belastende Dokumente zu vernichten.

Als die Erzdiözese Los Angeles von ihr Rechenschaft verlangte, erwiderte sie laut Zeitungsbericht, dass Priester besser bezahlt würden als Nonnen und dass sie der Meinung sei, eine Gehaltserhöhung zu verdienen. Der Anwalt der Nonne plädierte auf Glücksspielsucht und forderte, dass seine Mandantin ihre Strafe in dem Kloster verbüßen dürfe, in dem sie seit der Aufdeckung des Betrugs im Jahr 2018 lebt.

