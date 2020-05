800 Autofanatiker treffen sich illegal in Österreich

Immer mehr Autos strömten am Samstagabend auf den Parkplatz des Einkaufszentrums «Frunpark» in Asten in der Nähe von Linz in Österreich. Immer wieder zu hören: Laut aufheulende Motoren, Musik und ausgelassene Stimmung der Fahrzeuginsassen.

Wie die Polizei Oberösterreich berichtet, befanden sich gegen 22 Uhr 800 aufgemotzte Autos mit insgesamt 2000 Personen auf dem Parkplatz. Die Polizei rückte mit 14 Streifenwagen an. Bei Ankunft der Polizei machte sich ein Großteil der Autonarren aus dem Staub. Das berichtet heute.at.

Katz und Maus mit Polizei

Aufgrund der zahlreichen Teilnehmer dauerte der Einsatz bis 23.40 Uhr. Es hagelte 22 Anzeigen (davon einer wegen Fahrens unter Drogeneinfluss) sowie 31 Bußgeldbescheide.

Damit war die Tuning-Nacht aber noch längst nicht beendet. Denn die Racing-Community verlagerte lediglich ihren Standort: In der Gemeinde Wels, nur etwa 30 Kilometer östlich von Asten, versammelten sich die Raser wieder. Dort gingen gegen 23.15 Uhr mehrere Anrufe wegen Straßenrennen auf der Osttangente ein.

Anzeigen und Geldstrafen

Das Katz-und-Maus-Spiel ging dann in Wels bei einem Einkaufszentrum weiter. Mit quietschenden Reifen und überhöhten Geschwindigkeiten verließen einige der dortigen Teilnehmer beim Eintreffen der Polizisten das Gelände. Die restlichen wurden kontrolliert. Bilanz: Sechs Anzeigen und vier Bußgeldbescheide.

Bilanz dieser Nacht in Linz: 91 Anzeigen (davon 17 wegen Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss) und 61 Bußgeldbescheide. Eine Person wurde vorübergehend wegen aggressiven Verhaltens festgenommen.

(L'essentiel/rh)