Horrorunfall fordert 3 Tote und 6 Schwerverletzte

Im bayrischen Rothenburg ob der Tauber hat sich am Sonntagabend ein dramatischer Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Autofahrer trotz Stoppschild über eine Kreuzung gefahren. Zwei Männer, 20 und 41 Jahre alt, starben noch an der Unfallstelle. Eine 19-jährige Frau ist in der Nacht auf Montag im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.

Der Wagen des Fahrers stieß mit einem Auto zusammen, dass auf ein weiteres parkendes Fahrzeug geschleudert wurde. Sechs weitere Personen wurden durch den Unfall schwer verletzt. Eine davon, ein 14 Jahre alter Junge, schwebt in Lebensgefahr.

Vor Ort waren unter anderem drei Rettungshelikopter und Notfallseelsorger. «Während die Rettungskräfte alle Hände voll zu tun hatten, kam es immer wieder zu Störungen durch Passanten und Neugierige», sagte Stefan Schuster von der örtlichen Polizeiinspektion der Bild-Zeitung.

(sw/L'essentiel)