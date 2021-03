Betrunkener lässt sein dreijähriges Kind ans Steuer

Im schleswig-holsteinischen Klanxbüll hat ein betrunkener Autofahrer sein dreijähriges Kind ans Lenkrad gelassen. Wie die Polizei in Flensburg am Montag mitteilte, beobachtete die Besatzung eines entgegenkommenden Streifenwagens die Szene am Freitag zufällig und stoppte den Wagen. Demnach hatte der Vater sein Kind auf dem Schoss und ließ es während der Fahrt auf einer abgelegenen Straße sein Auto steuern. Ein Alkoholtest ergab 2,1 Promille. Gegen den Vater wird nun ein Strafverfahren geführt.

Es war nicht der einzige Fall vom Wochenende, bei dem die Polizei eine minderjährigen Person hinterm Steuer feststellte. Im rheinland-pfälzischen Helferskirchen überließ ein Vater seiner 13-jährigen Tochter das Lenkrad und nahm auf dem Beifahrersitz Platz. Nach Angaben der Polizei vom Montag wählten Zeugen den Notruf, weil sie eine sehr junges Mädchen am Steuer wahrnahmen und diese durch ihre unsichere Fahrweise auffiel. Auch kam es fast zu einem Unfall in einem Kreisverkehr. Danach beobachteten die Beamten einen Fahrertausch.

Eine Polizeistreife stoppte den Wagen auf einer Landstraße, wobei sich nun der 43-jährige Vater am Steuer und seine Tochter auf dem Beifahrersitz befanden. Der Mann hatte allerdings keinen gültigen Führerschein, wie die Beamten in Montabaur weiter berichteten. Die Ordnungshüter gingen entsprechend der Zeugenbeobachtungen davon aus, dass beide zuvor die Plätze getauscht hatten. Auch in diesem Fall vom Samstag wurden Verfahren gegen die Beteiligten eingeleitet.

(L'essentiel/AFP/trx)