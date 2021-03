Vierjähriges Kind an Corona erkrankt und gestorben

Ein vierjähriges Kind mit einer Corona-Infektion ist im Kreis Stormarn (Schleswig-Holstein) im Krankenhaus gestorben, wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte. «Wir sind tief betroffen von dieser traurigen Nachricht. Unser Mitgefühl gilt der Familie», erklärte Landrat Henning Görtz.

Ob Covid-19 die Todesursache war, ist derzeit noch unklar. Das Kind sei im Krankenhaus gestorben. Weitere Angaben machte die Kreisverwaltung aus Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte der Familie nicht.

In der Corona-Pandemie erkranken mittlerweile auch immer mehr Kinder an Covid-19. Grund dafür sind die Mutationen. «Der stärkste Anstieg ist bei Kindern zwischen 0 und 14 Jahren zu beobachten, wo sich die Sieben-Tage-Inzidenzen in den letzten vier Wochen mehr als verdoppelt haben», heißt es im jüngsten Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI).

(L'essentiel/red)