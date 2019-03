Erdbeben erschüttert Urlaubsinsel Zakynthos

Das Epizentrum befand sich nach Angaben des Instituts für Geodynamik in Athen 16 Kilometer östlich der Insel in knapp 23 Kilometern Tiefe. Die Erdstöße waren in mehreren Regionen des westlichen Peloponnes zu spüren. Schäden wurden laut Greek Times keine gemeldet. In der seismisch aktiven Region um Zakynthos wurden in den vergangenen 48 Stunden zahlreiche schwächere Beben registriert. Die bislang fünf gemessenen Nachbeben hatten eine Magnitude zwischen 1,9 und 2,5.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte es südöstlich von Kreta (16. März) und östlich der Insel Limnos (15. März) an der Grenze zur Türkei heftigere Erdstöße mit Stärke 4,1 bzw. 4,2 auf der Richterskala gegeben.

(L'essentiel)