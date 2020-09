Klon Kurt soll seine ganze Art retten

Einst in Zentralasien weit verbreitet, starben Przewalski-Pferde in den 1960er-Jahren in freier Wildbahn aus. Zwar werden sie heute gezüchtet und breiten sich unter anderem im radioaktiv verstrahlten Gebiet um das im Jahr 1986 explodierte Atomkraftwerk von Tschernobyl aus, allerdings gehen alle lebenden Exemplare auf nur 12 Przewalskis zurück.

Ändern soll das der am 6. August 2020 geborene Kurt aus dem San Diego Zoo. Der Hengst wurde aus 40 Jahre alter DNA geklont und von einer Leihmutter ausgetragen. Der Mini-Przewalski soll dazu beitragen, der Przewalski-Population die dringend benötigte genetische Vielfalt zurückzugeben.

Britischer Vater

Dass Kurt nun munter über die Koppel springt, ist den intensiven Bemühungen der Mitarbeiter des Biotech-Unternehmens ViaGen Pets & Equine in Cedar Park, Texas, zu verdanken. Erst nach sieben Jahren des Tüftelns und Hoffens klappte es.

Die Geburt des Hengstes gilt als Meilenstein in den Bemühungen zum Erhalt der Art. Er wurde aus einer Zelllinie geklont, die seit 1980 in der Kryokammer des San Diego Frozen Zoo eigelagert war. Der Spenderhengst wurde 1975 in Großbritannien geboren und 1978 in die USA transferiert. «Wir gehen davon aus, dass dieses Hengstfohlen eines der genetisch wichtigsten Individuen seiner Spezies ist», zitiert der Zoo Bob Wiese, leitender Biowissenschaftler des San Diego Zoo.

«Frozen Zoo»

Seinen Namen verdankt der kleine Kerl dem deutsch-amerikanischen Pathologen und Genetiker Kurt Benirschke, der in San Diego den weltweit ersten «Frozen Zoo» schuf, eine gigantische genetische Datenbank, die für den Schutz gefährdeter Arten von unschätzbarem Wert ist. Hier lagern Hautzellen verschiedener bedrohter Tierarten, mit deren Hilfe neue Exemplare geklont und so der Fortbestand der jeweiligen Art gesichert werden soll.

