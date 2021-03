Malaysia – Polizei stellt 16 Tonnen Amphetamin sicher

Rekord-Drogenfund in Malaysia: In Port Klang, dem größten Seehafen des Landes, entdeckten die Behörden fast 95 Millionen Captagon-Tabletten mit einem Gewicht von 16 Tonnen. Die Pillen hätten einen Wert von etwa 5,2 Milliarden Malaysischen Ringgit (rund eine Milliarde Euro), teilte die örtliche Zollbehörde am Dienstag mit. Damit handele es sich um die größte je in dem Land beschlagnahmte Menge an Drogen.

Die Pillen wurden in Schiffscontainern entdeckt und seien aus dem Nahen Osten geliefert worden, sagte der Chef der Zollbehörde, Abdul Latif Abdul Kadir. Bislang sei niemand in Zusammenhang mit der Konfiszierung festgenommen worden. Drogenhändler riskieren in Malaysia die Todesstrafe.

Captagon ist der Markenname des Amphetamin-Derivats Fenetyllin, das seit 1986 von der UN in die Liste der gefährlichen Drogen aufgenommen wurde. Früher wurde Captagon auch als Dopingmittel eingesetzt. Heute ist das Aufputschmittel eine beliebte Droge speziell im Nahen Osten.

