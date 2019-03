Forscher entdecken mystischen Maya-​​Raum

Mexikanische Archäologen haben Hunderte Überreste in einer Höhle an der Maya-Stätte Chichen Itza in Yucatan (Südost-Mexiko) entdeckt, so sagte ein Forscher, der für das Projekt verantwortlich ist, am Montag. Dieser «wissenschaftliche Schatz», der in dem «mystischen Raum» entdeckt wurde, umfasst sieben Opfergaben, darunter Räuchergefäße aus Keramik und andere Gegenstände, so der Forscher Guillermo de Anda bei einer Konferenz.

Wissenschaftler hoffen, durch diese Funde Aufschluss über das Maya-Volk der Itzaes zu bekommen. Die Höhle wurde bereits vor mehr als 50 Jahren von der lokalen Bevölkerung entdeckt, die das National Institute of Anthropology and History (INAH) informierte.

Höhle wurde vor 50 Jahren ummauert

Ein von INAH entsandter Forscher hatte sich dazu entschieden, den Eingang zum Hohlraum zu vermauern und nur einen technischen Bericht zu verfassen, in dem er den Ort der Entdeckung jedoch nicht angab. Der Archäologe Guillermo de Anda, der seit drei Jahren an einem Projekt in der Region arbeitet, hatte sich jedoch zunächst nicht mit dem Bericht beschäftigt.

National Geographic Explorer Guillermo de Anda (@cenotexplorer) and a team of investigators recently reopened the cave, which was discovered in 1966 but remained sealed. https://t.co/cUrtkcvC0u — National Geographic (@InsideNatGeo) 4. März 2019

Als er im vergangenen Jahr einen der Abgründe zwei Kilometer vom Tempel an der archäologischen Stätte Chichen Itza entfernt studierte, stieß er auf die sogenannte Balamku-Höhle. «Was wir damals entdeckten, war unglaublich, nichts war verändert worden und eines der Räuchergefäße war sogar zum Stalagmiten geworden», sagte Guillermo de Anda.

Menschliche Skelette unter Schlamm entdeckt

Die Archäologen werden die rund 24 Meter tiefe Höhle weiter erkunden und die Objekte vor Ort analysieren. Experten gehen davon aus, dass die größten Räuchergefäße aus der Zeit zwischen 700 bis 1000 nach Christus stammen könnten. Die Objekte wurden wohl durch gewundene Stollen, die zu den Höhlen führen, bis an diesen Ort gebracht, von denen sie dachten, dass sie so «die Eingeweide der Götter» erreichen würden. «Wir konnten ältere Werkstoffe sowie menschliche Skelettüberreste unter Schlamm und Sedimenten entdecken», fügt der Archäologe hinzu.

(L'essentiel/afp)