China führt Zeitlimit für junge Gamer ein

Seit Jahrzehnten kämpft man in Asien gegen die Videospiele-Sucht, die so weit geht, dass es sogar eigene Umerziehungslager gibt. Insbesondere unter Jugendlichen soll es nun überhaupt nicht mehr so weit kommen. Wie der «Guardian» unte Berufung auf die staatliche Pressestelle berichtet, wurde nun ein neues Zeit-Limit eingeführt.

Freitag, Samstag und Sonntag können Minderjährige nur noch eine Stunde pro Tag Online-Videospiele spielen. Selbst an diesen Tagen ist das Zeitfenster auf die Stunde von 20 bis 21 Uhr beschränkt. Konkret wird es den Spielefirmen verboten, unter 18-Jährige außerhalb dieser Zeit einloggen zu lassen.

Gesichtserkennung

Ihr Konto müssen sie zudem mit ihrem echten Namen verifizieren. Um die Einhaltung sicherzustellen wurden strengere Kontrollen bei den Videospiele-Herstellern angekündigt. Ein Hersteller kündigte etwa an, künftig auf Gesichtserkennung zu setzen, um Minderjährigen den Zugang zu verwehren.

Schon zuvor waren zeitliche Beschränkungen für minderjährige Gamer in Kraft. Wochentags waren 90 Minuten, am Wochenende drei Stunden erlaubt. Die weitere Herabsetzung stellt also den logischen nächsten Schritt dar.

(L'essentiel/leo)