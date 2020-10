15-​​Jährige wird bei Vergewaltigung gefilmt

Wie die Bild berichtet, ereigneten sich die Taten bereits in den Jahren 2018 und 2019, wurden aber erst jetzt durch den bevorstehenden Prozess öffentlich. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten nicht über die Taten berichtet, heißt es in dem Bericht.

«Der Jugendliche soll laut Anklage am 25. Dezember 2019 in der Nähe des König-Albert-Bads in Löbau an einer 15-Jährigen trotz ihres klaren entgegenstehenden Willens den Geschlechtsverkehr vollzogen haben», so Gerichtssprecher Jörg Küsgen gegenüber der deutschen Boulevardzeitung.

Danach soll er drei Cousins geholt haben, diese sollen «unter Ausnutzung der zahlenmäßigen Überlegenheit» das Opfer ebenfalls sexuell missbraucht haben. Laut dem Gerichtssprecher wurden die Handlungen auch gefilmt.

Kind (13) sexuell missbraucht

Dem Angeklagten werden aber noch weitere Straftaten vorgeworfen. So soll der 17-Jährige im Jahr 2019 ein Kind (13) sexuell missbraucht haben. Ein weiteres Opfer im Alter von 14 Jahren zwang er zum Oralsex und drohte mit Schlägen, falls es sich weigern würde. Auch diese Tat soll ein Komplize gefilmt haben.

Seit Februar 2020 sitzt der in Deutschland geborene Türke in Untersuchungshaft. Zum Schutz des jugendlichen Täters wurde die Öffentlichkeit für das Verfahren im Landesgericht Görlitz ausgeschlossen. Im Falle einer Verurteilung drohen dem 17-Jährigen bis zu zehn Jahre Haft.

(L'essentiel/wil)