Riesige Hagel-​​Geschosse gehen auf Italien nieder

00.48..si scatena il diluvio ⛈⚡️ tuoni lampi e grandine..Buonanotte⚡️ pic.twitter.com/qBrQRzH10r — Katya❤️ (@poikilothron) July 22, 2020

Der Sommer in Norditalien verlief bislang äußerst gewitteranfällig, so gab es in den vergangenen Wochen wiederholt kräftige Gewitter. In der Nacht auf Donnerstag kam es erneut zu heftigen Gewittern, diesmal war besonders stark der nördliche Teil der Region Emilia-Romagna betroffen, wo kurz vor Mitternacht etwa im Ort Bagnolo in Piano (nördlich von Reggio Emilia) Hagel mit einer Größe um sechs Zentimeter beobachtet wurde. In weiterer Folge sind die Gewitter ostwärts gezogen und haben für ergiebige Regenmengen und Sturmböen gesorgt.

⛈❄️ Bollettino Meteo delle 23:30 ❄️⛈ Ancora sotto attacco la Pianura reggiana. Il perno della perturbazione è su Reggio... Gepostet von Meteo Reggio am Mittwoch, 22. Juli 2020

Weitere Unwetter am Freitag

In den kommenden Stunden nimmt die Gewittergefahr in Norditalien, ausgehend von den Alpen, neuerlich zu. Besonders in der zweiten Nachthälfte sowie am Freitag tagsüber zeichnet sich im Nordosten Italiens sowie teils auch im Nordwesten Unwettergefahr durch Starkregen, teils großen Hagel und Sturmböen ab. Erst am Freitagabend beruhigt sich die Lage langsam wieder.

Grandinata spaventosa nella bassa reggiana. Domani mi sa che ci vuole il MES.. pic.twitter.com/6WNPue3I88 — Adolfo Salsi (@AdolfoSalsi) July 22, 2020

GRANDINE a Casaletto di Viadana (Mantova) a confine con l'Emilia-Romagna: foto di Davide Azzolini. Gepostet von Centro Meteo Emilia Romagna am Mittwoch, 22. Juli 2020

