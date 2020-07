Urlauber fliehen vor Hai aus Wasser

Haialarm am Badestrand von Eilat in Israel! Zahlreiche Urlauber verbrachten gerade einen gemütlichen Tag am Strand, als sie im seichten Wasser plötzlich eine riesige Haifischflosse sahen. Einer der Touristen griff sofort zu seinem Handy und hielt den Moment mit seiner Kamera fest.

Auf dem Clip, der im Netz gerade die Runde macht, ist die Haifischflosse deutlich zu erkennen. Ein Badegast im Wasser bemerkt den Hai und ergreift sofort die Flucht, mit aller Kraft schwimmt er von dem Hai davon und bringt sich in Sicherheit. Auch andere Touristen versuchen sich an Land zu retten.

Medienberichten zufolge bestand aber kein Grund zur Panik. Denn bei dem Hai handelte es sich nicht etwa um einen Weißen Hai, sondern um einen Walhai. Diese Haie ernähren sich vor allem von kleinen Fischen und Plankton und gelten als harmlos. Sie gelten als größte Fische der Gegenwart, das längste bisher vermessene Exemplar war stattliche 13,7 Meter lang. In einigen Ländern kann man mit Walhaien sogar tauchen.

(L'essentiel/wil)