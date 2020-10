Zug schleift Kinderwagen mit, Kind fällt auf Gleise

Die Mutter konnte nur noch zuschauen: Ein Kleinkind im Kinderwagen wird in Norderstedt von einem Zug 20 Meter weit mitgezogen und fällt danach mit dem Kopf voraus ins Gleisbett. Als die Mutter mit dem Kinderwagen rückwärts aus der Bahn aussteigen wollte, schlossen sich die Türen so früh, dass sich das Vorderrad in den Türen verfing und festklemmte.

Ein Reisender erkannte die Situation und zog die Notbremse – dann öffneten automatisch sich die Türen. Daraufhin fiel das Kind mit dem Wagen kopfüber ins Gleisbett, beschreibt die Polizei den Unfallhergang. Das 19 Monate alte Kind ist schwer verletzt – aber außer Lebensgefahr.

(L'essentiel/tha)