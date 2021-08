Buschbrände kappen auch die Stromversorgung

Die Hitzewelle in Griechenland hält an. Das Wetteramt in Athen rechnete mit Temperaturen um die 44 Grad mindestens bis zum nächsten Wochenende. Die glühende Hitze macht vielen Menschen zu schaffen und stellt auch die Leistung des Energiesystems des Landes auf die Probe. Aus diesem Grund sind alle Techniker in Alarmbereitschaft versetzt worden, wie der griechische Energieminister Kostas Skrekas am Sonntagabend mitteilte.

Auf der Insel Rhodos fiel am Sonntagabend in weiten Teilen der Strom aus, wie auch Urlauber berichten. «Unser Hotel lief auf Notstrom. Einmal gab es für 20 Minuten gar keinen Strom, aber das ist im Vergleich ja wirklich nichts Schlimmes», berichtet eine Saarländerin vor Ort, «viele Einheimische mussten evakuiert werden, brauchen Trinkwasser und Essen». Vom Feuer direkt seien sie nicht betroffen, man habe es nur riechen können und Asche sei herbeigeweht worden. «Die Feuer hier haben sie seit heute Morgen Gott sei Dank im Griff», erzählt sie am Montagmittag.

Klimaanlagen trotz Hitzewelle drosseln

Das Energieministerium rief alle Bürger auf, die Klimaanlagen nicht auf ganz niedrige Temperaturen zu stellen. «26 Grad und nicht mehr», hieß es. Auch das Kochen mit Öfen sollte vermieden werden. Waschmaschinen sollten um die Mittagszeit – wenn der Energieverbrauch am höchsten ist – nicht benutzt werden. Alle vorhandenen Energiewerke seien an das nationale Energiesystem angeschlossen worden, hieß es. Der Zivildienst warnte erneut, die Brandgefahr bleibe wegen der Dürre hoch. Nach einem Wochenende mit Werten um die 44 Grad steigen die Temperaturen in dem Land von Tag zu Tag weiter. Am Montag und Dienstag wurden Werte von bis zu 47 Grad erwartet, wie das Wetteramt mitteilte.

Das Gefährliche ist – sagen Ärzte –, dass die Temperatur derzeit auch nachts nicht unter 30 Grad fällt. So kann sich der Körper nach mehreren Tagen des Leidens unter der Hitze nicht erholen. Auch Klimaanlagen haben Begleiterscheinungen: Zahlreiche Menschen haben bereits Hals- und Kopfschmerzen wegen der Luft der Klimaanlagen, die rund um die Uhr laufen.

Mediziner raten, auf Alkohol zu verzichten, Wasser zu trinken und nur fettarme Nahrung zu sich zu nehmen. Man solle sich um die Kinder und älteren Menschen kümmern, hieß es – der Hitzeschlag lauere. Dies gelte auch für Touristen, die sich mit der extremen Hitze nicht auskennen. Wann diese Hitze nachlassen wird, ist unklar. Einige Meteorologen gehen davon aus, die gefährliche Situation könnte bis zu zwei Wochen andauern.

(L'essentiel)