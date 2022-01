Ukrainerin will Familie mit Sniper-​​Gewehr verteidigen

Die Ukrainerin Mariana Zhaglo hat geschworen, mit allen Mitteln «für Kiew zu kämpfen». Die 52-jährige Mutter dreier Kinder posiert in ihrem Wohnzimmer mit einem Scharfschützengewehr in der Hand. Sollte Russland die Ukraine besetzen wollen, werde sie den Angreifern «ein Willkommen geben, an das sie sich erinnern werden», verspricht sie.

«Als Mutter möchte ich nicht, dass meine Kinder die Probleme der Ukraine erben oder dass diese Bedrohungen an sie weitergegeben werden. Es ist besser, wenn ich mich jetzt damit auseinandersetze», sagt Zaghlo zu «Times of Israel».

Ein kleines Vermögen in Verteidigung investiert

Die Marketing-Fachfrau gibt an, nicht die einzige Sniperin in Kiew zu sein. Es sollen etwa 100.000 bewaffnete Zivilisten bereit stehen, für ihre Heimat zu kämpfen. «Ich bin nicht allein. Es gibt viele Frauen wie mich in der Ukraine», sagt Zaghlo. «Kein Mann wird tun, was eine Frau tun kann, um ihre Familie, ihre Kinder zu schützen. Frauen haben eine gewaltige Energie.»

Für das Zbroyar-Z-15-Gewehr bezahlte sie umgerechnet rund 1200 Euro. Den Umgang mit der Präzisionswaffe erlernte sie in einem zweiwöchigen Scharfschützenkurs. Zaghlo, selber ein Mitglied der ukrainischen Verteidigungskräften, gibt zu, bis jetzt nicht viel über Karabiner gewusst zu haben. «Ich habe in meinem Leben noch nie gejagt. Ich habe diese Waffe gekauft, nachdem ich einigen Soldaten zugehört hatte, die sich über die besten Gewehre unterhielten», sagte die Frau.

Beim Kauf kamen ein Schalldämpfer, ein Zielfernrohr und ein Zweibein dazu. Für weitere 1000 Euro erhielt die dreifache Mutter einen Helm, Schneetarnkleidung, eine Splitterschutzjacke, Munitionstaschen, Stiefel und eine Uniform aus britischen Armeebeständen.

Frauen nehmen an speziellem Militärtraining teil

Derzeit melden sich zahlreiche Ukrainerinnen freiwillig als Reservisten oder für eine militärische Ausbildung an. So auch Alisa Bankowska. Die Cybersicherheitsspezialistin und Mutter hat laut «Euronews» kürzlich eine Waffen- und Erste-Hilfe-Ausbildung sowie militärisch-taktische Fähigkeiten begonnen.

Jedes Wochenende nimmt sie an einem speziellen Militärtraining teil, um zu lernen, wie sie sich und ihre Familie vor einer möglichen russischen Aggression schützen kann. Bankowska ist der Meinung, je mehr Menschen ausgebildet werden, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ein «Feind» einen Angriff wagt.

Russland hat am Sonntag indes betont, dass das Land keinen militärischen Konflikt wolle. Nikolai Patruschew, Chef des russischen Sicherheitsrats, wies einmal mehr westliche Warnungen vor einer Invasion der Ukraine zurück. «Sie sagen zurzeit, dass Russland die Ukraine bedroht – das ist völlig lächerlich», zitierte ihn die Nachrichtenagentur Tass. «Wir wollen keinen Krieg und wir brauchen das überhaupt nicht.»

(L'essentiel/Karin Leuthold)