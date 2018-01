18-​​Jährige starb bei «Russischem Roulette»

Die 18-Jährige erlag diese Woche in einem Krankenhaus ihren Verletzungen. Verhaftet worden ist ihr 27-jähriger Freund, der den Schuss abgegeben haben soll.

Sie «spielten» offenbar gemeinsam mit Freunden in einem weißen Fiat Palio bei Santa Maria, als der tödliche Schuss fiel. Ein Kollege des Beschuldigten gab der Polizei an, dass sie Lima im Krankenhaus abliefern und danach an einen sicheren Ort hätte fliehen wollen. Die Ermittlungen laufen noch. Einer der beiden Zeugen wurde ebenfalls festgenommen, nachdem Drogen in seinem Haus gefunden wurden.

Beim «Russisch Roulette» geht es nicht um Geld, sondern um Leben und Tod. Zuerst wird ein Revolver mit einer Patrone gefüllt und danach die Trommel gedreht, damit keiner der Beteiligten weiß, in welcher die Patrone steckt. Danach wird der Revolver an den Kopf gehalten und der Abzug gedrückt, bevor die Waffe an den nächsten Spieler geht. Verloren hat, wer tot ist.



(L'essentiel/red)