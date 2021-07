«Ich trau mich nicht mehr aufs Klo»

Das wird das freundschaftliche Verhältnis zum Nachbarn wohl etwas trüben: Walter E. (65) aus Graz erlebte am Montagmorgen eine böse Überraschung beim Gang auf die Toilette. Als sich der Mann kurz nach 6 Uhr auf die WC-Schüssel setzte, spürte er plötzlich ein heftiges «Zwicken» an den Genitalien.

Bei dem «Täter» handelt es sich um einen rund 1,6 Meter langen Albino-Python, der dem 24-jährigen Nachbarn von Walter E. entwischt war – vermutlich über die Rohre oder durch die offene Wohnungstüre. Der elffache Würgeschlangen-Besitzer wurde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt – auch eine Abnahme seiner Haustiere steht nun im Raum.

«Ich trau mich so schnell nicht mehr aufs Klo»

Python-Bisse sind zwar ungiftig, dafür aber besonders schmerzhaft – das Opfer musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, nicht zuletzt wegen einer erhöhten Infektionsgefahr aufgrund der Keime in der Toilette.

Über die Polizei wurde Reptilien-Experte Werner Stangl angefordert, um das Tier einzufangen. Doch die Sicherung des Reptils war schwerer als gedacht, die Schlange wollte offenbar nicht «gerettet» werden: «Die Python hatte alle Muskeln angespannt und sich so gegen das Rohr gepresst. Es war eine schwierige Rettung», so Stangl gegenüber der «Kronen»-Zeitung.

Dem Bissopfer saß der Schrecken am Montag in einem Interview mit den österreichischen TV-Sender ORF sichtlich in den Knochen. «Ich trau mich so schnell nicht mehr aufs Klo, schau jedes Mal vorher hinein», so der Rentner.

(L'essentiel/heute.at/lub)