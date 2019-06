Frau nach Crash mit Kates Konvoi schwer verletzt

Wenn Mitglieder der britischen Königsfamilie mit dem Auto reisen, werden sie von einem Konvoi aus Motorrädern und einem zweiten Auto mit Sicherheitsleuten begleitet. So auch am Montag, als Prinz William und seine Frau Kate mit dem Auto in Richtung Windsor Castle fuhren. Dabei kam es zu einem schweren Unfall.

Eine 83-jährige Frau wurde verletzt. Es ist bislang noch unklar, ob sie mit einem der Motorräder zusammengestoßen ist oder von alleine fiel, aber sie zog sich schwere Verletzungen zu, wie Daily Mail berichtet. Sofort kümmerten sich Rettungskräfte um sie und brachten sie schließlich in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Prinz William und Kate wurden so bald wie möglich über den Zwischenfall informiert und zeigen sich bestürzt. Sofort traten sie mit der Familie der Verletzten in Kontakt und baten darum, die Frau so bald wie möglich besuchen zu können. Diese befindet sich in kritischem aber stabilem Zustand.

Bereits der vierte Unfall innerhalb eines Jahres

Es handelt sich bereits um den vierten Unfall innerhalb von sieben Monate, in welchen die königliche Familie involviert ist. Erst vor wenigen Monaten baute Prinz Philip, der Mann von Queen Elizabeth, einen Unfall, der den 97-Jährigen den Führerschein kostete. Im März war ein Royal-Chauffeur in einen Unfall mit einer Frau aus Birmingham verwickelt.

Außerdem sei der Cousin der Queen, der Duke of Kent, vor Kurzem beim Ausparken unerwartet vor ein herannahendes Auto gefahren, welches nicht mehr abbremsen konnte. Es kam zum Crash.

(L'essentiel/doz)