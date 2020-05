Polizist fängt Pfau mit Handy ein

7

Snowbank darf sich zwar im Franklin Park Zoo bei Boston frei bewegen, doch in der Brunftzeit scheint der Ruf der Freiheit zu stark geworden zu sein: Der Pfau, der diesen Sommer sieben Jahre alt wird, machte die Fliege.

So kam es, dass die Polizei von Boston am frühen Morgen Anrufe von besorgten Anwohnern erhielten, die den Pfau gesichtet hatten. Doch wie den Prachtvogel einfangen, den die Polizei später als «sehr groß, etwas einschüchternd und wunderschön» beschrieb? Ein Beamter hatte einen Geistesblitz und suchte auf seinem Handy nach den Brunftrufen der Pfaue (wer wissen will, wie sich das anhört, kann hier ein Ohr voll nehmen.)

Das funktionierte tatsächlich: Der Pfau, gar nicht eitel, folgte dem Mann und seinem Telefon in einen eingezäunten Hinterhof, wo alle auf das Eintreffen der Zoomitarbeiter warteten. Mittlerweile ist Snowbank wieder im Franklin Zoo Park.

(L'essentiel/gux)