Viele Autofahrer, die mit Navi unterwegs sind, schalten während der Fahrt das Hirn aus – das kleine Helferlein wird schließlich schon wissen, was es tut. Einer 20-jährigen Autofahrerin wurde diese blinde Vertrauen in den Computer am Donnerstag beinahe zum Verhängnis.

Die junge Frau war gegen 3 Uhr morgens auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Bei Mühlhausen im Täle nahm sie die falsche Auffahrt und fuhr anschließend ein kurzes Stück in Richtung München weiter. Ihr Navi gab ihr zu verstehen, dass sie aber in die andere Richtung fahren müsse. «Wenn möglich, bitte wenden», lautete die Ansage des Computers. Daraufhin fuhr die Frau auf einen Parkplatz, riss das Steuer herum – und fuhr in die entgegengesetzte Richtung weiter!

Einem entgegenkommenden Lkw konnte die Geisterfahrerin noch in letzter Sekunde ausweichen. Danach krachte der Pkw durch einen Wildschutzzaun und blieb auf einer abschüssigen Böschung längs der Fahrbahn stecken. Die 20-Jährige blieb trotz des gefährlichen Wendemanövers unverletzt. Die Bergung nahm einige Zeit in Anspruch.

(L'essentiel)