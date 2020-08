Banksy stiftet Schiff zur Flüchtlingsrettung

Als Grund nennt er, dass er viel Geld mit Bildern und Grafiken verdient hat, die die Flüchtlingskrise behandelten. Logischerweise könne er das damit eingenommene Geld nicht behalten, so der Street-Art-Künstler. Wie Sea-Watch twitterte, habe das Schiff bereits zwei Einsätze hinter sich und dabei 89 Menschen gerettet.

Banksy sponserte dabei nicht nur das Schiff an sich, sondern bemalte es auch gleich. Zuerst dachte die deutsche Kapitänin Pia Klemp, es handele sich um einen Scherz, als sie im September 2019 eine E-Mail bekommen hatte, die vermeintlich vom Künstler stammte. «Du klingst, als ob Du ein harter Typ bist. Ich bin ein Künstler aus dem Vereinigten Königreich und habe einige Arbeiten über die Flüchtlingskrise gemacht, offensichtlich kann ich das Geld nicht behalten. Könnten Sie es benutzen, um ein neues Schiff oder etwas Anderes zu kaufen? Lassen Sie es mich bitte wissen. Gut gemacht. Banksy.»

Bei dem Schiff handele es sich um ein ausrangiertes Exemplar des französischen Zolls. Zwar sei es kleiner als der Rest der Flotte, dafür aber auch schneller. So hofft die Organisation, schneller bei entdeckten Flüchtlings-Booten zu sein als die lybische Küstenwache, die die Migranten zurück nach Afrika in Internierungslager bringt. Stattdessen sucht die Sea-Watch nach einem sicheren Hafen für gerettete Geflüchtete.

Im letzten Jahr starben auf dem Mittelmeer 1.900 Personen bei dem Versuch, Europa zu erreichen. Auch gab es Berichte von griechischen Behörden, die Schlauchboote aus europäischen Gewässern hinaus aufs offene Meer ziehen und dort aussetzen.

????⚫ALLEZ! A ship sponsored and painted by #Banksy, an experienced SAR crew from all over Europe – the @MVLouiseMichel already safeguarded two operations of the #SeaWatch4 and has now rescued 89 people itself. We are excited about the pink reinforcement! pic.twitter.com/99GeZH6JLE