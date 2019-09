Pferd droht im Schlamm zu versinken

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Tropensturm hat in Teilen Texas zu heftigem Regen und schweren Überschwemmungen geführt. Gouverneur Greg Abbott verhängte wegen des Sturms «Imelda» in mehreren küstennahen Bezirken des Bundesstaats den Notstand. Viele Bewohner flohen aus ihren Häusern und kamen in Notunterkünften unter, zahlreiche Straßen waren überflutet.

In der Kleinstadt Splendora drohte ein Pferd im Schlamm zu versinken. Dank des beherzten Einsatzes von freiwilligen Helfern konnte das völlig erschöpfte Tier aber gerettet werden.

(L'essentiel/vwi)