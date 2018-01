Sohn findet obdachlosen Vater dank Twitter

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es ist ein verspätetes Weihnachtswunder: Am 25. Dezember fragte der 24-jährige Deutsche Norman auf Twitter nach Hilfe. Seit Jahren will er seinen vermissten Vater Klaus wiedersehen, der in Hamburg als Obdachloser auf der Straße leben soll.

Das hier fällt mir schwer, aber vielleicht kann Twitter helfen.Ich suche meinen Papa.Er ist obdachlos und soll in Hamburg leben. Sein körperlicher Zustand ist vermutlich äußerst schlecht. Das Foto ist circa ein Jahr alt.Ein Retweet würde mir alles bedeuten.Danke! pic.twitter.com/zAKntDRAb1— norman (@deinTherapeut) 25. Dezember 2017

Der Aufruf hatte Erfolg: Knapp 20.000-mal wurde Normans Such-Tweet geteilt, das Netz fieberte und half mit. Bereits kurz nach Silvester hatte ein aufmerksamer Hamburger den Vater gefunden. Die Kontaktperson nahm den obdachlosen Mann mit nach Hause, damit Vater und Sohn telefonieren konnten. Es war das erste Mal seit acht Jahren.

Über das emotionale Ereignis informierte er seine Twitter-Follower:

"Hier ist der Papa", sagte er. Und er klang nicht wie der obdachlose Mann auf dem Foto, das ich so lange angestarrt hatte. Er klang wie Papa.— norman (@deinTherapeut) 5. Januar 2018

Nach dem Gespräch reiste der in den USA wohnende Sohn sofort nach Deutschland und fuhr nach Hamburg. Doch dann der Schock: Sein Vater war unterdessen mit einer Hüftverletzung in die Notaufnahme eingeliefert worden. Aber das Wiedersehen klappte doch noch. Norman postete ein Foto bei Twitter:

Später bedankt er sich bei der großen Hilfe im Netz: «Ihr habt mir meinen Papa wiedergegeben!» Norman will seinem Vater jetzt eine Wohnung besorgen und finanzielle Unterstützung beantragen. Eine «Soforthilfe» gab es auch schon: «Wir haben ihm erst mal ein paar warme Klamotten besorgt.»



(L'essentiel/tas/fur)