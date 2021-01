Die Silvesternacht ist Jahr für Jahr eine große Strapaze für Tiere, die durch den Feuerwerkslärm aufgeschreckt werden und die Orientierung verlieren. In den sozialen Medien schockieren gerade Bilder hunderter toter Vögel, die verstreut auf den Straßen Roms liegen.

Die Tiere, es handelt sich dabei um Stare, sind vermutlich an einem Herzinfarkt gestorben, als sie versuchten, an Silvester den explodierenden Knallern und Feuerwerkskörpern auszuweichen. Dabei bestand eigentlich ein Verbot von Böllern in der italienischen Hauptstadt.

Jahr für Jahr warnen Tierschutzorganisationen vor den Gefahren von Knallerei und Feuerwerk zum Jahreswechsel für die Tierwelt.

In addition to numerous reports of terrified #dogs running away from their homes last night, there was the horrific spectacle of a #Rome street covered with dead birds just after the #NewYearsEve fireworks at midnight. #Italy https://t.co/AOiQ2RaTgl pic.twitter.com/zdLwUG4Djd