Hilfsorganisation wirbt für Ehen mit Flüchtlingen

«Ihr seid noch nicht verheiratet? Vielleicht verliebt Ihr Euch zufällig in einen Menschen, der*die hier noch kein Bleiberecht hat. Könnte passieren, oder? Bleibt offen!»

Mit diesem Tweet sorgen die Seenotretter der Dresdner Hilfsorganisation Mission Lifeline für Diskussionen im Netz. Dass hier derart offen für Ehen mit Flüchtlingen und Asylbewerbern geworben wird, stößt vielen sauer auf.

Ihr seid noch nicht verheiratet? Vielleicht verliebt Ihr Euch zufällig in einen Menschen, der*die hier noch kein Bleiberecht hat. Könnte passieren, oder? Bleibt offen! — MISSION LIFELINE (@SEENOTRETTUNG) 23. Januar 2019

Der Mitbegründer von Mission Lifeline weist die Kritik gegenüber der «Bild»zurück. Es handle sich lediglich um «einen Aufruf für Spenden für die Seenotrettung». Es gehe nicht um Ehen, sondern um Liebe. Viele Twitter-User sehen das anders und reagieren unter dem #scheinehe mit Unverständnis.

Wer bei dem Refugee-Tinder glaubt, es ginge tatsächlich um Liebe, der glaubt auch, dass Cystal Harris mit Mitte 20 Hugh Heffner noch aus Liebe geheiratet hat.#scheinehe— Dr Xenia Schuler (@xeniaschuler) 25. Januar 2019

Euer Stübchen schlägt ganz schön leck.— Gunther Glas (@Gunther_Glas) 25. Januar 2019

Hat der Praktikant wieder den Twitter Account mit nach Hause genommen?— Eduard Bowel (@Edu_Art_Bow) 27. Januar 2019

Nicht wenige äußern auch Bedauern über den Tweet, welcher der eigentlich wichtigen Arbeit der Seenotretter großen Schaden zufüge.

Ich unterstütze Eure Arbeit von ganzem Herzen! Dieser Tweet jedoch ist an Dummheit kaum zu überbieten.— Claudia ???? (@enigmathika) 25. Januar 2019

Gratulation ... damit habt ihr der Aktion einen wunderschönen bärendienst erwiesen... zerstört ruhig noch das letzte bischen Verständnis für eure Aktion mit solchen Tweets... good job pic.twitter.com/lgnxxQ3RKK— MisterEazy (@The_Mister_Eazy) 28. Januar 2019

Die Hilfsorganisation Mission Lifeline rettet im Mittelmeer schiffbrüchige Flüchtlinge und ist umstritten. Der immer wieder geäußerte Vorwurf: Die Rettungsschiffe würden unfreiwillig weitere Flüchtlinge auf See locken. Der Kapitän steht derzeit in Malta wegen des Vorwurfs der Schleuserei vor Gericht.

Im letzten Juni hatte das Schiff der Seenotretter mit rund 230 Flüchtlingen an Bord tagelang im Mittelmeer ausgeharrt, weil ihm ein Einlaufen in europäische Häfen verweigert worden war. Schließlich konnte die Lifeline in Malta anlegen. Viele Flüchtlinge mussten nach der Irrfahrt medizinisch versorgt werden.

