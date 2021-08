16 Hochzeitsgäste von Blitzen getötet

Bei einer Hochzeitsfeier in Bangladesch sind mindestens 16 Menschen durch Blitzschläge ums Leben gekommen. In der Stadt Shibganj nahe der Grenze zu Indien schlugen am Mittwoch innerhalb weniger Sekunden mehrere Blitze ein, wie die Behörden mitteilten. Dabei wurde eine Hochzeitsgesellschaft getroffen, die gerade von einem Schiff kam, um sich vor dem Gewitter in Sicherheit zu bringen. Der Bräutigam wurde verletzt, die Braut war nicht dabei.

In Bangladesch gab es zuletzt mehrere heftige Monsun-Unwetter. Im Südosten des Landes kamen nach tagelangen Regenfällen rund 20 Menschen bei Erdrutschen und Überschwemmungen ums Leben.

In Bangladesch sterben jedes Jahr dutzende Menschen durch Blitzschläge. Allein im Jahr 2016 gab es nach offiziellen Angaben mehr als 200 Tote – an einem einzigen Tag im Mai wurden damals 82 Tote verzeichnet. Experten erklären die hohe Zahl der Blitztoten in Bangladesch mit der zunehmenden Rodung von Wäldern.

(L'essentiel/afp/roa)