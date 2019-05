Millionen Vögel sterben für perfektes Oliven-​​Aroma

Erst eingesaugt und dann getötet – das ist das traurige Schicksal von Millionen von Singvögeln, wie Forscher im Fachjournal Nature berichten. Allein in Spanien würden jedes Jahr rund 2,6 Millionen Exemplare auf diese Weise sterben; weitere rund 100.000 kämen in Portugal dazu.

Verantwortlich für den tierischen Massenmord ist dem Bericht zufolge der Einsatz von automatischen Erntemaschinen. Diese fahren eigenständig durch die Olivenhaine, schütteln die Früchte von den Bäumen und saugen sie ein.

Vögel zu geschockt, um zu fliehen

Zum Problem wird das insbesondere durch den Umstand, dass die Maschinen vor allem nachts zum Einsatz kommen. Dies weil dann die Temperaturen niedriger sind, was wiederum dem Aroma der Steinfrüchte zugutekommt.

Doch in der Erntezeit – November bis März – befinden sich auch Millionen von Singvögeln im Mittelmeerraum. Sie überwintern dort und schlafen in den Olivenbäumen – bis sie von den Erntemaschinen aus dem Schlaf gerissen werden. Von den nächtlichen Lichtern und dem Lärm überrascht, sind die Tiere nicht in der Lage zu fliehen – und verenden in den Ansaugschlünden.

Gesetzesänderung gefordert

Laut einer Studie des spanischen Instituts für Naturschutz und Wälder ICNF sterben pro Hektar Olivenplantage 6,4 Vögel auf diese Weise, berichtet die spanische Zeitung Expresso.

Zwar ließe sich aufgrund der geringen Größe der Proben die konkrete Zahl nicht auf alle Olivenregionen hochrechnen. Aber sie vermittle immerhin einen ersten Eindruck vom Ausmaß des Problems, so die Experten. Immerhin: Die spanische Region Andalusien hat bereits reagiert und diese Art der Olivenernte eingeschränkt.

Damit auch andere Olivenregionen nachziehen, wird in einer Petition auf Change.org nun das gesetzliche Ende der nächtlichen Ernte in allen Olivenanbaugebieten gefordert. Denn tagsüber, das betonen die Autoren des Nature-Artikels, stellten die Maschinen für die Vögel kein Problem dar.

(L'essentiel/fee)