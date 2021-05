Gruppe Kondore macht sich auf Anwesen breit

Riesige seltene Vögel haben ein Anwesen in Kalifornien verwüstet. Etwa 15 bis 20 Kondore, eine vom Aussterben bedrohte Art, seien am vergangenen Wochenende am Haus von Cinda Mickols in Tehachapi aufgetaucht, sagte Seana Quintero der Zeitung «San Francisco Chronicle». Sie hätten die Terrasse samt Dekoration verunstaltet. Pflanzen seien umgekippt worden. Das Geländer sei zerkratzt und überall sei Vogeldreck. Quintero veröffentlichte Fotos der Randalierer via Twitter.

Ihre Mutter sei «definitiv frustriert», sagte Quintero. Ihre Mutter wisse aber auch, «was für eine ungewöhnliche Erfahrung dies ist».

Die US-Behörde für Fischerei und Wildtiere teilte via Twitter mit, das Haus von Mickols befinde sich in einem historischen Lebensraum von Kondoren. Die Frau solle versuchen, zu rufen, zu klatschen und Wasser gegen die Vögel zu sprühen.

Over the weekend ~15 California condors descended on my moms house and absolutely trashed her deck. They still haven’t left. It sucks but also this is unheard of, there’s only 160 of these birds flying free in the state and a flock of them decided to start a war with my mom pic.twitter.com/bZyHsN58Bk